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Giriş Tarihi: 19.9.2022 12:19 Son Güncelleme: 19.9.2022 13:15

Kaan Boşnak’ın boşanma davasına yayın yasağı!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Kaan Boşnak’ın boşanma davasına yayın yasağı!

2020 yılında evlenen Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ve Başak Ceylan Boşnak’ın boşanma davasına ilişki yayın yasağı getirildi.

Geçtiğimiz yıllarda başka kadınlarla mesajları ifşa olan Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak hakkında eşi Başak Ceylan Boşnak tarafından ortaya atılan şiddet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ali Kutluhan isminde bir oğulları olan çiftin arasında şoke eden bir gelişme yaşandı. Kendisine atılan bir mesajı hikayesinde paylaşan Başak Ceylan Boşnak, kendisinin ve oğlunun Kaan Boşnak'tan şiddet gördüğünü itiraf etti.

Başak Ceylan Boşnak eşi Kaan Boşnak'a boşanma davası açtı. Kaan Boşnak ise mahkemeden yayın yasağı getirilmesini talep etti. Mahkemenin talebi kabul etmesiyle birlikte konuya ilişkin yayın yasağı getirildi.

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Kaan Boşnak’ın boşanma davasına yayın yasağı!
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