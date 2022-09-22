Semiramis Pekkan 53 yıl sonra sahnede

Broadway'den İstanbul'a Müzikaller projesi, 'Haldun Dormen Yönetiyor- Senfonik' başlığıyla seyirciyle buluştu. Haldun Dormen'in yönetmenliğini yaptığı projenin onur konuğu Semiramis Pekkan, 53 yıl sonra ilk kez sahneye çıktı. Aralarında Asuman Dabak, Burak Sevinç, Canan Ergüder, Emre Altuğ, Pelin Akil ve Pelin Karahan'ın da bulunduğu ünlü isimler; 'Sefiller', 'Chicago', 'Cabaret', 'Damdaki Kemancı' gibi ünlü Broadway müzikalleri ile 'Lüküs Hayat', 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' gibi gişe rekorları kırmış Türk müzikallerinden seçilen parçalarla seyirciyi Broadway'den İstanbul'a keyifli bir yolculuğa çıkardı.