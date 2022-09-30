Mühürlü yalıya kaçak asansör

Bir dönem ünlü model Adriana Lima ile ilişki yaşayan işadamı Emir Bahadır, bir süre önce Gülman Ailesi'nin Fransız bir şirkete sattığı Bebek'teki yalıyı kiraladı. Ancak işadamı, eve taşınmadan geniş çaplı bir tadilat başlatınca yalı Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından mühürlendi.Bir süre önce tadilatı üstlenen mimarlık şirketi, mührü sökerek tadilata kaldığı yerden devam etmeye başladı. Bu kez de yalının bahçesinden eve uzanan bir asansör inşa ediliyor. Komşular geç saatlere kadar süren inşaat nedeniyle oluşan gürül tüden şikayetçi.