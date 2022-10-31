Usta sanatçı Selda Bağcan: Ajda ne zaman müziği bırakırsa ben de o zaman bırakacağım

KIYAFETLERİM HEP KAPALIYDI

Yeni nesil şarkıcıların temsilcilerinden biri olan Aleyna Tilki ile aynı sahneyi paylaşmanız çok eleştirilmişti.

Beni rüyasında görmüş ve ağlamış diye haberler çıktığı dönem onu manevi açıdan destek olmak için telefonla aradım. Hatta "Ağlama karşındayım, ne zaman istersen de beni arayabilirsin" dedim. Daha sonra "Aleyna, Bostancı'da konser yapacak, konsere gelir misin?" diye sordular. Aleyna da arayıp rica etti. Kabul ettim. Konserde gençler beni görünce çok şaşırdı. Birlikte şarkı söyledik. Aleyna çok disiplinli, çalışkan ve üretken bir kız. Hırslı ve ihtiraslı da. Aleyna'yı kendi gençliğime benzetiyorum. Böyle yetenekli gençleri desteklemek gerekiyor. Entelektüel de bir kız... Onunla aynı sahneye çıktığım için eleştiriliyorum ama ben bu eleştirileri önemsemiyorum. Aleyna'nın popülerliğini kullandığımı düşünenler bile var. Onlara söyleyecek söz bile bulamıyorum çünkü biz birbirimizin sahnesine sürpriz olarak çıktık. Sosyal medyada acımasızca eleştiriliyor sanatçılarımız. Linç kültürünü artık bir kenara bırakmalıyız. Linç ediliriz diye insanlar artık konuşmaya korkuyor. Ben de linç edildiğimde inciniyorum açıkçası.