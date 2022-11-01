Tiyatro yaşamına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdürdü.

Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğunu kurdu (1997) ve beş yıl sanat danışmanlığını yaptı. Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü (2005). Pek çok dizi ve sinema filminde oyunculuk yapmıştır. Adana Tiyatro Derneği'nin yönetim kurulu üyesidir. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra Alev Alev, Kardeş Payı, Maral, Cesur Yürek, Can Evim, Dayı, Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü gibi birçok film ve dizide rol aldı.