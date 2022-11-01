Son dakika haberleri... Rıza Akın beyin kanaması geçirdi. Sinema oyuncusu Menderes Samancılar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz" dedi.
Samancılar'ın bu paylaşımının ardından ünlü oyuncunun takipçileri, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Adanalı ünlü sanatçı Rıza Akın, çok sayıda sinema ve televizyon yapımı ile tiyatro oyununda yer aldı.
Tiyatro yaşamına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdürdü.
Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğunu kurdu (1997) ve beş yıl sanat danışmanlığını yaptı. Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü (2005). Pek çok dizi ve sinema filminde oyunculuk yapmıştır. Adana Tiyatro Derneği'nin yönetim kurulu üyesidir. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra Alev Alev, Kardeş Payı, Maral, Cesur Yürek, Can Evim, Dayı, Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü gibi birçok film ve dizide rol aldı.