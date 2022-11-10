Muazzez Ersoy kostümlerini yardım için satışa çıkardı

Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, sahne ve televizyon konserlerinde giydiği kostümlerini bir ikinci el uygulaması üzerinden satışa çıkardı. İlk etapta 50 kostümün satışa sunulacağı iş birliğinde her kostüm için sembolik bir rakam belirlendi. Ürünlerin satışından elde edilecek tüm gelir başta Mehmetçik Vakfı, Türk Kızılayı, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Çocuk Esirgeme Kurumu olmak üzere Muazzez Ersoy tarafından sivil toplum kuruluşlarına bağışlanacak.Ersoy konuyla ilgili duygularını şöyle anlattı: "Sahneye ilk çıkarken giyeceğim kostümüm yoktu. Annemin doğum günüm için bana hediye aldığı iki altın bileziğim vardı, onları Kapalıçarşı'da bozdurup iki kostüm almıştım. Yokluğun acısını bildiğim için, kostümlerimi ihtiyacı olan kişilere hediye ettim. Yıllar içinde dernek, vakıf ve yardım kuruluşları için sayısız konser verdim. Ankara'daki evimi Lösemili Çocuklar Hastanesi için bağışladım. Gücüm yettiğince yardım etmeye devam edeceğim."