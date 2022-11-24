Aldatmak’ta Güzide yaşama tutunabilecek mi?

Sonunda annesine her şeyi itiraf etmeye hazırlanan Oylum, gelen haberle yıkılır. Yalan söylediği için çok pişman olan Oylum'u geleceği ile ilgili kötü sürprizler de beklemektedir. Tolga ise bu en kötü döneminde yine Oylum'un yanındadır ve ikili giderek daha da yakınlaşır. Oylum, New York hayali uğruna Tolga'yı daha ne kadar kendinden uzak tutabilecektir?