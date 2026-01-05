‘2025 benim için zor bir yıl oldu’

Sanatçı Özcan Deniz, Antalya konseri dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Yeni sezonda Akın Akınözü ile birlikte yapay zekâ destekli bir projesi olduğunu belirten Deniz, "Çekimleri devam ediyor, ben çok fazla yakından takip edemiyorum" dedi. 2025 yılının kendisi için oldukça verimli geçtiğini söyleyen Deniz, "Bu yıl iş güç açısından hep güzel geçti, benim için verimli bir yıl oldu. Ancak onun dışında zor geçti" ifadelerini kullandı. Kanser tedavisi gören annesiyle ilgili sorulara cevap vermeyen Özcan Deniz, "Bu konulara girmek istemiyorum" dedi.

'EŞİMLE GURUR DUYUYORUM'

Eşi Samar Dadgar'ın yemek programıyla ilgili ailesinden gelen eleştiriler sorulduğunda ise Deniz, tepkileri normal karşıladığını belirtti. Sanatçı, "Çok başarılı bir iş yaptı, şu an 40 kişiye yemek veriyor. Onu karalamak, zarar vermek isteyenler var. Çünkü hazmedilmesi kolay değil, kimse Samar'ın kendini bu kadar güzel ifade edeceğini ve iyi bir iş yapacağını beklemiyordu. Kendisiyle gurur duyuyorum" diye konuştu.