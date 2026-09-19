21 ünlüye sorgu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu yapıldı. Aralarında Aras Bulut İynemli, Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten'in bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Afra Saraçoğlu'nun yurtdışında olduğu tespit edildi.

Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba ise 'uyuşturucu madde kullanma ve temini, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. 3 zanlıya tutuklama talep edilirken, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş hakkında adli kontrol talep edildi. 6 ismin gözaltı süresi ise uzatıldığı öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör