3 günde 10 bin km!

Derya Uluğ, Kıbrıs'ta sahne aldı. İngiltere konserinin hemen ardından Kıbrıs'a geçen Uluğ'a son 48 saatte yaptığı yolculuklarla ilgili "Eskişehir, İstanbul, Londra, tekrar İstanbul ve şimdi Kıbrıs... Toplamda kaç kilometre yol yaptınız?" sorusu yöneltildi. Uluğ bu soruya şu yanıtı verdi: "Eskişehir–Londra arası kaç kilometredir bilmiyorum ama herhâlde toplamda 10 bin kilometre yapmışızdır. Bu süre zarfında hiç yatak yüzü görmedik, hiç uyumadık. Sadece uçaklarda ve yollarda, oturarak uyuyabildik. Gerçekten üç günde bu kadar yol yapmak inanılır gibi değil."