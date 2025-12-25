3 günlük seriye muhteşem açılış

Ebru Gündeş, 'Beraber Söylüyoruz' sahne konseptiyle üç gün üst üste gerçekleşecek konserlerinin açılışını Maslak'ta bir gösteri merkezinde yaptı. Misafirlerine; "Dün gibi ilk başladığım yıllar... Dizlerim titriyordu, bugün de o günlerdeki gibi heyecanlıyım. Hoş geldiniz. Kızımdan sonra en sevdiğim şey şarkı söylemek. Beraber söyler miyiz?" dedi.

İNTERAKTİF KONSER

Konserde misafirler, Gündeş'in Instagram hesabından oylamaya açılan her iki şarkı arasından seçimini yaptı. En çok oy alan şarkı, salondaki led ekranlara yansıtıldı. Gündeş seyircilerin seçtiği 5 şarkıyı seslendirdi. Konsere gelenler arasında Bergüzar Korel, Gökhan Tepe, Şebnem Sungur, Oğulcan Engin, Mustafa Aksakallı gibi isimler de vardı.