3 saatte 10 bin bilet

Dünya müziğinin usta isimlerinden Sami Yusuf'un İstanbul'da gerçekleştireceği 'Ecstasy: İki Deniz Arasında' konseri büyük bir ilgiyle karşılandı. Bugün Yenikapı'da düzenlenecek bu özel etkinliğin 10 bin bileti, satışa çıktığı ilk 3 saat içinde tükendi.
Toplamda 20 bin biletin satılmasıyla birlikte organizatörler konser alanının kapasitesini artırarak ek kontenjan açtı. Konser sadece bir müzikal performans değil, insani bir dayanışma hareketi olarak da hafızalarda yer edinecek. Konserden elde edilecek gelirin bir bölümü Gazze'de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla bağışlanacak.