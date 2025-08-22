3 saatte 10 bin bilet

Toplamda 20 bin biletin satılmasıyla birlikte organizatörler konser alanının kapasitesini artırarak ek kontenjan açtı. Konser sadece bir müzikal performans değil, insani bir dayanışma hareketi olarak da hafızalarda yer edinecek. Konserden elde edilecek gelirin bir bölümü Gazze'de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla bağışlanacak.