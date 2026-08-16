3 şehirde binlerce müzikseverle buluştu!

Alternatif popun kendine özgü sesi LP, Epifoni'nin 10. yılına özel konser serisi kapsamında çıktığı üç konserlik Türkiye
turnesini tamamladı. Ankara
, İzmir
ve İstanbul
'da binlerce müzikseverle buluşan sanatçı, güçlü vokali, samimi sahne dili ve unutulmaz şarkılarıyla Türkiye'de yine çok özel anlara imza attı. Kariyerinin sevilen şarkılarını seslendiren LP; 'Girls Go Wild', 'When We're High', 'The One That You Love', 'Love Lines', 'Lost on You', 'One Last Time', 'Long Goodbye' gibi parçalarıyla müzikseverlere unutulmaz duygular yaşattı.