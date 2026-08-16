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Giriş Tarihi: 16.08.2026

3 şehirde binlerce müzikseverle buluştu!

3 şehirde binlerce müzikseverle buluştu!
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Alternatif popun kendine özgü sesi LP, Epifoni'nin 10. yılına özel konser serisi kapsamında çıktığı üç konserlik Türkiye turnesini tamamladı. Ankara, İzmir ve İstanbul'da binlerce müzikseverle buluşan sanatçı, güçlü vokali, samimi sahne dili ve unutulmaz şarkılarıyla Türkiye'de yine çok özel anlara imza attı. Kariyerinin sevilen şarkılarını seslendiren LP; 'Girls Go Wild', 'When We're High', 'The One That You Love', 'Love Lines', 'Lost on You', 'One Last Time', 'Long Goodbye' gibi parçalarıyla müzikseverlere unutulmaz duygular yaşattı.
#TÜRKİYE #ANKARA #İZMİR #İSTANBUL

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