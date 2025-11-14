3 yapımla atv zirvede

atv, 12 Kasım'da yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinde tüm kategorilerde ilk sıraya adını yazdırdı. Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorisinin ise ilk 3'ü atv'nin oldu.Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan, sabah kuşağında reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen yapım, 12 Kasım Çarşamba günkü yayınıyla Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 5,77 izlenme oranı ve yüzde 36,37 izlenme payı, AB Kategorisinde yüzde 3,78 izlenme oranı ve yüzde 30,22 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 5,34 izlenme oranı ve yüzde 37,47 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 5,11 izlenme oranı ve yüzde 22,44 izlenme payı alarak ikinci, 20+ABC1'de yüzde 4,50 izlenme oranı ve yüzde 23,15 izlenme payı alarak üçüncü sıraya yerleşti.Üçüncü bölümüyle ekrana gelen atv dizisi Kuruluş Orhan ise 20+ABC1 Kategorisinde yüzde 4,73 izlenme oranı ve yüzde 14,10 izlenme payı alarak ikinci, AB Kategorisinde yüzde 3,51 izlenme oranı ve yüzde 11,80 izlenme payı ve Tüm Kişiler'de yüzde 4,96 izlenme oranı ve yüzde 14,08 izlenme payı alarak üçüncü sıraya yerleşerek çarşamba akşamın 'En Çok İzlenen Dizi'si oldu.