3 yıl sonra yeniden Karaköy’e döndü

Şef Ali Can Sabunsoy'un yaklaşık üç yıl önce Karaköy'de hayata geçirdiği Asırda Döner, yeniden semte döndü. Aradan geçen zamanda çok şey değişse de Asırda'nın Karaköy sokaklarıyla kurduğu bağ değişmedi. "İnsanın başladığı yere dönmesinin hissi hep başka olur" sözleriyle dönüşünü duyuran Ali Can Sabunsoy, Asırda'nın hikayesini kaldığı yerden devam ettiriyor. Asırda Döner'in menüsünün merkezinde, farklı servis biçimleriyle sunulan et döner bulunuyor. Et döner porsiyon ve pilav üstü dönerin yanı sıra Asırda İskender de menünün öne çıkan tabakları arasında. İskender'in pidesi taş fırında hazırlanırken tabağı el yapımı yoğurt, tereyağı ve domates sosu tamamlıyor. Et döner dürüm, tablacı dürüm, spesiyal dürüm ve tombik ise döneri farklı biçimlerde deneyimlemek isteyenlere alternatif sunuyor.

BÜYÜK BULUŞMA

Asırda Döner'in Karaköy'e dönüşü için düzenlenen davet, gastronomi dünyasından isimleri de aynı sofrada buluşturdu. Çağatay Doğanoğlu, Tolga Şener, Muhittin Fidan (Chef Tin Tin), Eda Karabulut, Ayaz Geçer, Sercan Şahinoğlu, Demirhan Ali Tekin ve Barış Kaya açılışa katılan isimler arasındaydı.