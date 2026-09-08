30 yıl bana yetmedi Serhat!

Kağıthane'deki evinde ölü bulanan Serhat Kılıç için dün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Kılıç'ın ailesi, yakınları ve sanat camiasından arkadaşlarının katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Oyuncunun naaşına son kez bakan sevgilisi Özlem Esmergül, gözyaşlarını tutamadı. Bugüne kadar çok sayıda dizi, film ve reklam projesinde rol alan Kılıç'ı, birlikte çalıştığı oyuncu arkadaşları ve dostları son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

En duygusal konuşmayı ise arkadaşı Emre Karayel yaptı: "Gerçekten konuşmak çok zor şu anda. 30 yıllık arkadaşım benim. Serhat ile tiyatro bölümünde tanıştık. Çok emek verdi bana, beni yetiştirdi. Diksiyonumu düzeltti. Oyunculuğuma katkı sağladı. Emek verdi bana... O benim öğretmenimdi, akıl hocamdı, arkadaşımdı, sırdaşımdı, en çok da kardeşimdi. Dün abim aradı 'Ailemizden birini kaybettik oğlum' dedi. Hayatımdan Serhat Mustafa Kılıç geçtiği için çok şanslıyım. Bana öğrettikleri, bana verdikleri için, yanımda olduğu bütün zamanlar için, birlikte güldüğümüz, kavga ettiğimiz, dertleştiğimiz, saçmaladığımız bütün o yıllar için teşekkür ederim sana kardeşim. Sana söyleyecek daha çok şeyim vardı. 30 yılı birkaç satıra sığdıramadım. 30 yıl yetmedi Serhat, yetmedi kardeşim. Hakkım varsa helal olsun. Sen de hakkını helal et!"

ANKARA'DA DEFNEDİLECEK

51 yaşında hayatını kaybeden Serhat Kılıç'ın naaşı, törenin ardından defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi. Serhat Kılıç için yarın Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Kılıç, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.