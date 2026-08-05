30’uncu yıl konserleri Ayvalık’ta başlıyor

Sanatçı Gökhan Tepe, müzik kariyerindeki 30. yılını müzikseverlerle birlikte sahnede kutlamaya hazırlanıyor. 30. yıl özel konser serisinin ilk ayağı, 7 Ağustos cuma akşamı Ayvalık Amfi Tiyatro'da başlıyor. Önceki akşam dev kadrosuyla son provalarını tamamlayan Gökhan Tepe, dinleyicilerine renkli ve sürprizlerle dolu müzikal deneyimler yaşatacak.Müzikseverleri hem duygusal hem de coşkulu anların beklediği konserde, özel koreografileriyle dansçılar da Tepe'ye sahnede eşlik edecek. Konserlerin en özel bölümü ise sanatçının sanat müziğine olan tutkusunu sahneye taşıyacağı fasıl bölümü olacak.