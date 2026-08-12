31 Ağustos’ta yeni sezon başlıyor

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ekranları, gündüz kuşağı ile yeni sezona 'Merhaba' diyor ve 31 Ağustos Pazartesi günü izleyicilerini ekran başına davet ediyor. Müge Anlı
ile Tatlı Sert, saat 10.00'da izleyicisiyle buluşacak. Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak, iyilik hareketleriyle yüreklere dokunacak. Esra Erol
'da ise saat 16.00'da milyonları ekran başına toplayacak. Erol; aileleri buluşturacak, iyilikte işbirliğini çoğaltacak ve toplumsal iyileşmeye katkı sunan çözümler üretecek, "Yalnız değilsiniz" demeye devam edecek.