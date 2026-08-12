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Giriş Tarihi: 12.08.2026

31 Ağustos’ta yeni sezon başlıyor

31 Ağustos’ta yeni sezon başlıyor
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atv ekranları, gündüz kuşağı ile yeni sezona 'Merhaba' diyor ve 31 Ağustos Pazartesi günü izleyicilerini ekran başına davet ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, saat 10.00'da izleyicisiyle buluşacak. Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak, iyilik hareketleriyle yüreklere dokunacak. Esra Erol'da ise saat 16.00'da milyonları ekran başına toplayacak. Erol; aileleri buluşturacak, iyilikte işbirliğini çoğaltacak ve toplumsal iyileşmeye katkı sunan çözümler üretecek, "Yalnız değilsiniz" demeye devam edecek. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#MÜGE ANLI #ESRA EROL #ATV

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31 Ağustos’ta yeni sezon başlıyor
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