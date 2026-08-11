34 şahitli nikah

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say, 5 yıldır birlikte olduğu işadamı Fatih Kaynarca ile İstanbul'da gerçekleştirilen nikah töreni ile dünya evine girdi.

Siyaset dünyasını da bir araya getiren nikahta çiftin şahitliğini aralarında 29. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu'nun da aralarında bulunduğu 34 isim üstlendi.