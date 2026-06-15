‘36 beden olmak hoşuma gidiyor’

Işın Karaca, Kıbrıs'ta konser verdi. Verdiği kilolarla dikkat çeken, kombiniyle ise deniz kızına benzetilen Karaca, "Kaç beden oldunuz?" sorusuna, "36 oldum, bu benim için çok keyifli. Artık kıyafet konusunda zorlanmıyorum. Eskiden 52 beden üst, 48 beden 'alt'ın üzerime dikilmesi gerekiyordu. Şimdi kıyafetler şıp diye oturunca çok mutlu oluyorum" dedi.

'ZAYIFLIK DEĞİL, SAĞLIK ÖNEMLİ'

Karaca kendisine 'Bayan bacak' denilmesi hakkında ise şunları söyledi: "Canım Serpil Örümcer'den sonra ben... Kilo verince ortaya bacak çıktı, ben de farkındayım. Saklayayım diyorum olmuyor. Ama şu an bu zayıflıktan mutluyum. Yarın yemek yemekten de hoşlanabilirim. Benim sağım solum belli olmaz. Bazen Can'la (Yapıcıoğlu) 2-3 gün sabah akşam yiyoruz. Ama kontrol mekanizması var üzerimizde, bir noktadan sonra 'Yemeyelim' diyoruz. Bu bakış açısı iyi geldi bana... Konu zayıflık değil, sağlıklı olmak."