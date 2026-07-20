40 bin kişilik hayran korosu

Şebnem Ferah'ın önceki gün Festival Park Yenikapı'da gerçekleşen konseri, yeniden başlayan konser serisinin şimdiye kadarki en geniş katılımlı buluşmasına ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 40 bin müzikseverin bir araya geldiği gece, yıllar sonra yeniden kurulan güçlü bağın her konserde büyüyerek devam ettiğini bir kez daha gösterdi. Konser, Şebnem Ferah'ın şarkılarından ilham alan metaforik görsellerin LED ekrana yansımasıyla başladı.

Gece boyunca 'Sigara', 'Mayın Tarlası', 'Sil Baştan', 'Bu Aşk Fazla Sana'nın da aralarında olduğu hitlerini söyleyen sanatçı; binlerce kişinin eşliğinde Yenikapı'yı dev bir koroya dönüştürdü. Uzun zamandır konser repertuvarında yer vermediği 'Bazı Aşklar' ise dinleyiciler için gecenin sürprizlerinden biri oldu. Gecenin en duygusal anı ise Şebnem Ferah'ın yalnızca piyano eşliğinde seslendirdiği 'Yağmurlar' ve 'Deli Kızım Uyan' sırasında yaşandı. İki buçuk saat süren konser, 'Hoşça kal' şarkısı ile ile sona erdi.