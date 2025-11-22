40 yaş bunalımı film oldu

Türk dizilerinin ve filmlerinin Latin Amerika'da büyük ilgi görmesi üzerine prodüktör Ediz Utkucan, Latin Amerika'da bir araştırma yaptı ve bir film yapmaya karar verdi. Yönetmenliğini Deniz Akel'in yaptığı, çekimleri İstanbul, Kapadokya ve Miami'de gerçekleştirilecek olan 'Fabulous 40' filmi; kadınların 40 yaş bunalımından nasıl çıktığını anlatan bir romantik komedi...

Filmin Venezuellalı oyuncusu Scarlet Ortiz ise geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. Filmin çekimlerinin bir kısmı İstanbul ve Kapadokya'da yapıldı. Miami'deki çekimler ise önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Filmin Türk oyuncuları da Miami'deki çekimlere katılacak. Yapım, Latin dünyasında da vizyona girecek.