440 bin TL’ye ‘varım’ dedi

Televizyon tarihine damga vuran yarışma 'Var Mısın Yok Musun'un yedinci bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu. Son bölümün yarışmacısı Trabzonlu balıkçı Ali Osman Erçin oldu. Balıkçılıkla ilgili sosyal medya içerikleriyle tanınan 36 yaşındaki yarışmacı, kazanacağı parayla bir balık restoranı açmayı hedeflediğini söyledi.

Gece boyunca şanssızlıklar yaşayan yarışmacı dördüncü turda ilk 5 milyon TL'yi, beşinci turda ise ikinci 5 milyon TL'yi açtırmasına rağmen umudunu kaybetmedi. Şanslı yağmurluğunu giyince iki mavi kutu açtıran Ali Osman, bankanın 440 bin TL'lik teklifine "Varım" dedi.