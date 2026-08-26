5 eylül cumartesi kimseye söz vermeyin

atv'nin merakla beklenen yapımları arasında yer alan 'Mercan Köşk' dizisinin yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi buluşturan dizi, 5 Eylül Cumartesi günü atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yayın tarihinin de duyurulduğu yeni tanıtım, karakterlerin geçmişten gelen hesaplaşmalarına ve giderek büyüyen aile çatışmalarına dair yeni detayları ortaya çıkarıyor.

Yayınlanan tanıtımda, kayıp eşi Asil'in peşinden Tarsus'a gelen Cemre'nin (Hafsanur Sancaktutan), kardeşi Mert'le (Can Bartu Aslan) yaptığı konuşma dikkat çekerken Cemre babalarını elinden alan topraklarda bu kez Asil'i bulmayı hayal ettiğini dile getiriyor. Tarsus'la geçmişi arasındaki bağı bir kez daha gözler önüne seriyor. Öte yandan Behiye Hozan'ın (Zeyno Eracar) iki aile arasındaki gerilimi körükleyen sözleri tansiyonu yükseltirken, Aras (Kubilay Aka) yaşanan hesaplaşmalarda hiçbir şeyi unutmayacağını açıkça ortaya koyuyor. Tanıtımın en dikkat çekici anlarından biri ise Aras ile Toprak (Bertan Asllani) arasındaki güçlü bağı veren sahneler oluyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör