5 milyon TL’lik kutuyu açtırdı, yarışmaya 375 bin TL ile veda etti

Televizyon tarihine damga vuran yarışma 'Var Mısın Yok Musun'un altıncı bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu. Programının altıncı bölüm yarışmacısı Sivaslı Erdi Akkuş oldu. 35 yaşındaki Erdi, çocukları Ulaş ve Duha için yarıştığını söylerken, büyük ödülü kazanması halinde aile işletmeleri olan kasap dükkanlarını büyütmeyi hedefledi. Daha önce yaşadığı bir iş kazasında kalbi durduğu için hayatına ikinci şans olarak bakan Erdi, insanların hiçbir şeyi ertelememesi gerektiğini anlattı. Bir numaralı kutuyla yarışan Erdi, ilk turlarda açtırdığı büyük tutarlara rağmen moralini yüksek tutmayı başardı. İkinci turda 3 Milyon TL'yi, üçüncü turda ise 5 Milyon TL'yi açtıran Erdi, buna rağmen "Her anıyla güzel hayat" diyerek oyuna devam etti. Son turlara kadar mücadeleyi bırakmayan Erdi, altıncı turda 5 Milyon TL'lik kutunun açılmasıyla büyük bir şok yaşasa da sonraki tura devam etme kararı aldı. Son turda açtırdığı iki mavi kutuyla tabloyu lehine çeviren Erdi, gelen 375 bin TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmaya veda etti. "Karım mutlu olsun diye kabul ettim" sözleriyle stüdyoyu güldüren Erdi'nin kendi kutusundan 25 bin TL çıkarken, sona kalan 750 bin TL'nin ise Mete'nin kutusunda olduğu ortaya çıktı.

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