Mavi bayraklı plaj sayısında dünya üçüncüsü olan Muğla sahillerinde 5 yıldızlı halk plajı konforu yaygınlaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Marmaris ve Bodrum'da açılan ücretsiz girişli halk plajları, vatandaşların yüzünü güldürdü. Bakanlığın arka arkaya açtığı halk plajları, makul fiyatları ve konforuyla tatilcilerin yeni gözdesi oldu. Maviyle yeşilin buluştuğu noktada olan Marmaris İçmeler İçmeler Halk Plajı 2021 yazında hizmete girmişti. 5 yıldızlı halk plajında çok sayıda şezlong, şemsiye, kafe ve bar hizmeti veriliyor. Vatandaşlar, ucuzluğuyla dikkat çeken plajı sıklıkla tercih ediyor. Bodrum Türkbükü'nün en güzel koyunda ücretsiz girişli Bodrum Türkbükü Halk Plajı da vatandaşların hizmetine açıldı. Giriş ücretinin alınmadığı bu plaj, konfor bakımından özel işletmeleri aratmıyor.İçmeler'de açılan Marmaris İçmeler Ücretsiz Girişli Halk Plajı ucuzluğuyla dikkat çekiyor. Plajda sahil kullanımı ücretsizken şezlong ve loca kullanımı ücrete tabi ve fiyatlar son derece ucuz. Plajda şezlong tercih etmek istemeyenler için alan da mevcut. Burada vatandaşlar, tamamen ücretsiz bir şekilde plajı kullanarak denizin keyfini çıkabiliyor. Bakanlığın plajı saat 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Turkuaz ve tertemiz deniziyle öne çıkan plajda hizmetler ve fiyatları şöyle:Giriş - ÜcretsizSoyunma odası - ÜcretsizDuş - ÜcretsizTuvalet - ÜcretsizŞezlong - 160 TLLoca - 750 TLEn pahalı yemek - 300 TLEn pahalı içecek - 180 TL