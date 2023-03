50 yıllık izciyim artık konforlu kamp hayatı istiyorum

atv dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da rol alan usta oyuncu Erkan Can da karavan aldı. Amerikan otomobillerine olan düşkünlüğüyle tanınan Can, çekme karavan sahibi oldu. Genç oyuncu Gökhan Yıkılkan'dan bu konuda destek aldığını söyleyen Can, "1974'ten beri izciyim, kamp hayatını biliyorum, 65 yaşındayım. Yıllarca kamplarda arazide uyuduk, bu saatten sonra konforlu kamp hayatı yaşamak istiyorum" dedi. Fransız yatağı, banyosu, buzdolabı, yenilenebilir enerjisiyle sağlanan sınırsız sıcak suyu bulunan karavanı sayesinde hayatının değiştiğini anlatan Can, şöyle devam etti: "Oyuncular olarak hayatımız karavanda bekleyerek geçiyor zaten. Ama bu başka. Hayatları küçültmek, iki günlük dünyada kendi ruhumuza vakit ayırmak lazım. Artık bu karavan benim yazıhanem. Senaryolarımı burada okuyorum. İşime konsantre oluyorum. Eşimi dostumu ağırlıyorum. Karavan geldi şeklim şemalim değişti. Artık daha huzurluyum."Can'a takipçileri "Kral yeni tahtına kavuştu" diye yorumlar yaparken, usta oyuncu karavanına Sankofa ismini koyduğunu söyledi. Can, "Sankofa bir Afrika felsefesi. 'Geçmişte bıraktığın şeyleri geriye dönüp arayıp bulmakta sakınca yok, geriye dön, bul ve tamamla' diyor. "Ben de geriye dönüp en büyük hayalimi gerçekleştirdim. Böylece ailemle birlikte dağ başında, ormanda, deniz kenarında sessizliğin sesini dinleyeceğim. Hatta gezi programları ve belgeseller çekeceğim" dedi.Su geçirmez, tek parçadan oluşan çekme karavan için ruhsata ihtiyaç yok. O1 belgesiyle kullanılabilen çekme karavanın standart boş paketi 270 bin liraya satılıyor.