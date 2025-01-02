‘53 yaşında yeniden öğrenci oldum’

'Kaçın Kurası', 'Beni Bağlamaz', 'Şamata' gibi şarkılarıyla 90'lara damga vuran Sibel Tüzün eğitmen oldu. 5 yıldır İngiltere'ye gidip gelen şarkıcı, Londra'da ses eğitmenliği yapmaya başladığını açıkladı. Tüzün, yeni kariyeriyle ilgili şunları söyledi: "Londra'da ses eğitimleri veren bir akademi açtım. Şarkıcılık değil, iş insanları benim öğrencilerim. Çok konuştukları sunumlar yaptıkları zaman sesleri zarar görüyor, problemler yaşamaya başlıyorlar. Toplum önünde sesi düzgün kullanma dersleri veriyorum.

Önce Türklerle başladım. Çünkü başka bir ülkeye gittiğimiz zaman yalnızlaşıyoruz, sesimizi kullanmıyoruz ve problemler artıyor. Bu durum yaşanmasın diye adım adım sağlıklı ses kullanımını öğretiyorum. Aldığım kurslar, yaptığım çalışmalar bana yetmeyince akademik platforma taşımak istedim. Bir üniversitede de ses pedagojisi master'ına başlayacağım. 53 yaşında öğrenci olmaya karar verdim. Okumanın yaşı yok."