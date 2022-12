5’i bir yerde

atv, 21 Aralık'taki dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinde Tüm Kişiler kategorisinin ilk 5'ine yerleşti.Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 9,88 izlenme oranı ve yüzde 23,50 izlenme payı, AB'de yüzde 6,51 izlenme oranı ve yüzde 16,76 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise yüzde 9,69 izlenme oranı ve yüzde 21,71 izlenme payı alarak üç kategoride de birinci oldu. Dizinin bölüm özeti ise Tüm Kişiler'de dördüncü oldu.Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden 'Esra Erol'da, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 8,21 izlenme oranı ve yüzde 31,89 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise yüzde 6,28 izlenme oranı ve yüzde 26,86 izlenme payı alarak her iki kategoride de ikinci oldu.Geçtiğimiz günlerde 3000. programı geride bırakan Anlı, Tüm Kişiler'de yüzde 6,36 izlenme oranı ve yüzde 39,96 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise yüzde 6,15 izlenme oranı ve yüzde 39,26 izlenme payı alarak her iki kategoride de üçüncü oldu.atv Ana Haber Bülteni ise Tüm Kişiler kategorisinde beşinci sırasında yerini aldı.