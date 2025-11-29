70 kişi ile 70 seneyi anlatıyoruz

Şarkıcı Emre Altuğ, büyük ilgi gören "Bir Pop Masalı" isimli sahne konseptiyle yeniden izleyici karşısına çıktı. Biletleri günler öncesinden tükenen konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Altuğ, "Çok heyecanlıyım. 70 kişilik bir ekiple 70 senelik bir hikâyeyi anlatıyoruz. Hem oyunculuğumu hem de şarkıcılığımı aynı anda kullanabildiğim, benim için çok özel bir proje." dedi. Altuğ'u izlemeye gelenler arasında Demet Akbağ, Mert Ramazan Demir, Çağla Şıkel, Okan Bayülgen ve Deniz Seki gibi birçok ünlü isim de vardı.





Rekabet duygusunda değilim

ÇAĞLA Şıkel Eski eşi Emre Altuğ'un konserine oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte katıldı. Şıkel başrolünde oynadığı müzikalden Mine Koşan'ın çıkarılmasıyla ilgili ilk kez konuştu. "Müzikalde oynamak gibi bir hayalim yoktu. Mutluluktan uyuyamıyorum" diyen Şıkel, şunları söyledi: "Mine Hanım çok kıymetli bir sanatçı. Hiçbir büyüğüme saygısızlığım olmadı. Kısmet bu kadarmış. Ben mesaj attım ama dönüş alamadım."