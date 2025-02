70’ler ruhunu yaşamayı ve yaşatmayı çok seviyorum

Ben gazino konseptini çok seviyorum. 70'ler ruhunu kostümlerle müziklerle yaşamayı, yaşatmayı çok seviyorum. Kendi ismimden hareketle Cemiyet Gazinosu diye bir konsept yapmıştım. 5 şarkılık bir seriydi. Şimdi yeni serinin ikinci şarkısı Müptela'yı çıkardık. Şarkıların söz ve müziklerini kendim yapıyorum. Gece 2'de kalkıp yazdığımı, uçakta şarkı yazdığımı bilirim. Bilinen bütün şarkılarımı 5 dakikada yazmışım, üzerinde düşündüğü çalıştığım şarkılarım o kadar karşılık bulmamış.Gazino şarkılarını ilk pandemi döneminde yazdım. İlerleyen yıllarda daha çok konuşacağımız bir proje bu. Pop kariyerimin yanında 10 yıl boyunca cemiyet gazinosunu devam ettirmek istiyorum.7 yaşında piyano, 12 yaşında gitar çalmaya başladım. Babam hep piyano çalardı, annem ressam. Evde hep sanat konuşulur, şarkı söylenirdi. Ben de duyduğum her şeyi çalabildiğimi görünce kurslara yönlendirdiler beni. Ama konservatuvara gitmedim, yapamam diye. Uluslararası Ticaret okudum Londra'da. İş hayatı duygusallığı kaldırmıyor. 2013'te 'Bilmezsin' diye albüm yaptım, çok bilinmedi gerçekten. Sonra yavaş yavaş oyunculukla beraber bir sürece girdik, bugünlere geldik. Ailem şimdi bu halimden memnun.Ben aslında önce şarkı söylüyordum ama bana oyunculuk teklifleri geldi. İnadına Aşk dizisinde oynadım. Sonra oyunculuğum devam etti ama oyunculuk müzik kadar büyük bir tutkum değildi. "Şarkı da söylüyorsunuz değil mi?" dediklerinde çok şaşırıyorum. İkisini çok ayıramıyorum. Mesela sahnede Müslüm Gürses şarkısı söylerken onun ruhuna bürünüyorsun sonuçta.Olağanüstü bir kariyer mi yuva mı deseler, yuvayı tercih derim. Evcimen bir tipim ama adım çapkına çıktı. Hiç pişmanlığım yok. Bazı süreçler yaşadım ama hepsi bana deneyim olarak geri döndü. Aile hayatı kurmayı çok isterim.Münasebetsiz isimli oyunumuz ikinci sezonunda. Dolu dolu devam ediyoruz. Benim ilk profesyonel oyunum. Oynadıkça daha rahat oluyorum. Ekibimiz de çok komik olunca her oyun komik ve dinamik geçiyor.Dijitalde yer aldığım işler çok sevildi. İlk defa kendi sahnelerimin milyonlarca izlendiğine denk geldim. Artık tanınmaya başladığımı fark ediyorum.Tiyatroya başladığımda çok aşırı heyecanlıydım.Hâlâ her sahneye çıktığımda heyecanlanıyorum. Oynadıkça seyirciyle organik bir oluşuyor derlerdi, gerçekten öyle oluyor. Alışınca bırakılacak bir yer değil tiyatro. Çok zor ama çok bağlandım. Sahnede düştüğüm zaman çok utanmıştım. Çok gülmüştü rol arkadaşlarım da...Marmara İletişim'de Sinema Tv okudum. Kamera arkasında çalıştım uzun süre. Hem iş hem okul beraber devam etti. 7 yıllık bir kariyerim var kamer arkasında, sürdürmeyi çok istiyorum.İddialı güçlü kadın şarkıları söylemekten hoşlanıyorum. Muhammet Ali Beşiktaş, yeni söz yazarlarından biri. Yeni birileriyle çalışmak kendimi iyi hissettiriyor. Gençlere ön ayak olabilmek, onlara bir şeyler katabilmek çok mutlu ediyor beni. Müzik şirketim de var, oradan da yeni birilerini çıkarmaya başladık. Yapımcı olarak birilerini keşfetmeye çalışmak da çok keyifliymiş. Kendi sözünü müziğini yapanlara fırsat vermeye çalışıyorum.'Yine Ölmem' şarkının ismi. Her şeye rağmen hayatta kalmayı anlatıyor. 1.5 dakikalık kısa bir şarkı. Kısa ama anlatımı çok güçlü. Tek nakaratla tek cümleyle çok şey anlatan şarklılar da var. Yeni nesle ayak uydurmaya çalışıyorum. Uzun şarkılar dinleyerek büyüdüm, uzun şarkılar yaparak kendimi geliştirdim. 12 yaşında kardeşim var, ona soruyorum çoğu şeyi. Klipleri de şarkıları da Liva'ya soruyorum. Aramızda 22 yaş farkı var. Kendi evladımmış gibi üzerine çok titriyorum. Onun seçtiği şeyler çok hızlı yol alıyor. Bunda da bana yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum. Gençlere kulak vermek lazım.Albüm hazır ama çıkarmak için vakti var. Mabel Matiz isim babalığını yaptı. Onun ve Emrah Karaduman, Murat Güneş, Melda Gürbey gibi isimlerin şarkıları var albümde. Astrolojiye inandığım için doğru zamanı bekliyorum. Nazarlara gelmezsem Mayıs'ın ilk günlerinde çıkarmayı planlıyorum.Eskiden iyi şarkı çıkarma endişem vardı. Şimdi ne yapacağız diye korkardım. Her gün 1 numara olmak gibi bir şey yok. Bu bir yolculuk buradaki deneyim önemli. Yarışmak değil oyunda kalmak önemli. Pes edince kaybedersin.Serkan'dan (Balkan) 2018'de boşanmıştık. 2025'te evleniriz demiş, ama benim haberim yok. Şaka bir yana neden olmasın. Her şeyin hayırlısı. Evde zor bir karakter, sessiz atın çitesi ağır olur derler. Net bir karakter, doğrusu doğrudur, onunla savaşamazsın. Ama ben savaşıyorum. Çekişmeli ve keyifli bir ilişkimiz var. 18 seneyi doldurmuşuz. O benim ilk aşkım. Aynı dili konuşabilmek önemli bir şey.Yeni neslin bir başka hobisi de yapay zekâ. Ben de eğlence amaçlı kullanıyorum. Kendi mesleğimde tiplemelerimde faydalanıyorum. Bu teknolojiyi yakalayabildiğim için de mutluyum açıkçası.Kuklalarım var benim, 20'den fazla. Kukla mı oynatmak istiyorum diye sordum, bana çok güzel cevaplarla yol gösterdi. Ben kuklaları kullanarak, tek başıma tv programı gibi bir şey düşünüyorum.Stand-up gösterilerim devam ediyor. 500 oyundan fazla oldu. İnteraktif bir oyun. Taklit ve tipleme bugün rağbet görmüyor. Taklit yapabilmek artık meziyet olmaktan çıktı yapay zekâ sayesinde. Herkes yapay zekâyla istediği kişi olabilir. Ben Bülent Ersoy şarkılarını söylüyor hale geldim, yüzde 80 başarı oranı var. İnanılmaz bir özgürlük sunuyor.En güzel mimiği olan malzemesi olanı yapmayı çok seviyorum. Artık ayırt etmiyorum, bütün tiplemeleri çok seviyorum. Fatih Terim'in ayrı yeri vardır mesela. Esas onlar beni seviyor mu, o önemli. "Şovlarda bunu yapma" diye telefonlar alıyorduk. Yine de bugüne kadar bu bayrağı iyi taşıdığımı düşünüyorum. Ses taklidinden ziyade görsel olarak da benzemeye çalıştım. Görsellik katınca daha uzun soluklu oluyor.Evliliğin tadı eğlenceyle çıkıyor. Bizde çok hır gür olmaz. Mila, ritmik jimnastikçi. Başarılarını paylaşmaya çekiniyorum açıkçası. Göz olur, nazara gelir diye. Evimize program çekimine bir arkadaşımız gelmişti. Onlar gittikten sonra evin alt katı yandı. O yüzden biraz sakınıyorum, paylaşmıyorum.