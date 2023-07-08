Emirhan Cengiz'le yol arkadaşlığımız 2008'den beri devam ediyor. Müziği Sude Bilge Demir ve Emirhan Cengiz, aranjesi ise Emirhan Cengiz'in imzasını taşıyan "Geceye Tiryaki" adlı şarkımız çıktı. Ben hiç gececi bir insan değilim. Konser sonrası mesela bir yerlere gidilir ben hemen eve geçip uyuyorum. Sabah erken kalkıp sporumu yapıyorum.Sezen Aksu'nun dönmesini istiyoruz. Dönsün hepimiz limon satalım. Ona razıyız yeter ki dönsün. 90'larda bizlere yaptıkları çok kıymetli. Müthiş şarkılar sesler kazandırdı. Hâlâ o şarkılardan besleniyoruz.Bodrum sezonu Fedon'la ve lahmacunla başlıyor. Bodrum'da lahmacunun o paralarda satılması gidip orada yemek görgüsüzlük geliyor. Ben bir sabah kahvaltısı ve öğleden sonra lahmacunla koruyorum formumu.Merve Boluğur'un şarkı söylediğini bilmiyordum. Dinlettiler, dinlemez olaydım. Şarkı söylemek kimsenin tekelinde değil ama profesyonel hayat taşımasın. Sosyal medyada eğlensin.80 yaşına kadar sahnede şarkı söylemek istiyorum. Ajda Pekkan dünyanda bir örneği yok. Her konuda bize örnek. Disipliniyle sahnedeki yeniliklerinden kostümlerine konserlerine kadar müthiş bir kadın.2023 Âşık Veysel yılı seçilince eşim Seda bir şey yapmam gerektiğini söyledi. Usta oyuncu Yetkin Dikinciler anlatıcı oldu. Çok şey kattı projeye. Solist olarak Gülay yer aldı. 'Uzun İnce Bir Yoldayız' adını verdiğimiz konseri Turan Sağer şefliğinde bir orkestra ile AKM'de müzikseverlerle buluşturduk. Yanı sıra hologram teknolojisiyle Âşık Veysel'le birlikte sahneye çıkıp düet yaptım. 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü beraber okuduk. Çok etkileyici oldu. Duygulanıp ağlayanlar oldu. Hayal ettiğim şeyi sahnede görmek beni çok mutlu etti. Devamının olmasını planlıyoruz.Yaşıma göre olgun biriydim. Arif Sağ kursuna gittiğimde herkes benden büyüktü. Kişiliğim biraz farklı. 19 yaşında Ahmet Kaya ile çalıştım, vefatına kadar bir gün olsun ayrılmadım. Zamanında onunla çalıştığım için beni çok eleştirenler oldu. Şimdi Ahmet Kaya şarkısı okumak için sıraya girdi insanlar. Hep iyi insanlarla karşılaştım. Herkesten bir şeyler öğreniyorum. O öğrendiklerimi kendi benliğimle yoğuruyorum. Ahmet abimin şarkıları diye bir proje yapmayı düşünüyorum. Videolarımızdan fotoğraflarımızdan yola çıkarak şarkıların hikâyelerini anlatacağım, aynı zamanda çalıp söyleyeceğim bir proje düşünüyorum.İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Ana Sanat Dalı'nda öğretim üyesiyim. Hep istediğim bir şeydi. Ortaokul yıllarında başlamıştım. Hep bu yolda ilerledim. Sahne önünde de olmayı çok seviyorum, koro yönetiyorum konserlere de çıkıyorum ama öğrencilerimle beraber olmak çok mutlu ediyor beni. Sahnedeki hazzı okulda da alıyorum.Ümit'le aynı okuldan mezunuz ama aynı dönemde okuyamadık. Başka bir üniversitede öğretim görevlisiydik. Orada tanıştık. İyi arkadaş olduk. Hala en iyi arkadaşım Ümit. Evlilikte, çiftlerin arkadaş olarak kalabilmeleri çok önemli. Tatile giderken yanımıza almak istiyor sazı. Bana küser diyor, sazla tatile çıkıyoruz o yüzden. Sazı arabada unutmuş bir gün. Yeni evli olduğumuz dönemdi. Fırladı evden çıkarken nereye diye sordum sazı almaya gidiyorum dedi. Arabada kalsın dedim, o üşür dedi. Gidip aldı geldi.Gençler daha çok batı tarzı eserler dinliyorlar. Türk Sanat Müziği'ne ilgileri çok yüksek. Ama farklı müzikler duyuyorlar sürekli. Okulda hem şan hem repertuvar eğitimi veriyorum. Alaaddin Yavaşça'yı da bir caz sanatçısını da öğretmeye çalışıyorum. Türk Müziği olarak ilk mezunlarımızı verdik. Ama pandemi sebebiyle biraz zorlandık.Sezon boyunca Bir Terennüm adlı oyunda oynadık. Firuze Engin'in yazdığı, Gülhan Kadim'in yönettiği oyunda Tolga İskit'le birlikte oynuyoruz. Kumbaracı 50'de seyirci de oyunun içinde gibi oluyor, orayı çok seviyorum.Emre Kayış'ın yönettiği Uğur Polat'la rol aldığım Anadolu leoparı adlı filmimiz yurt dışında festivalleri dolaşmaya devam ediyor. O filmdeki performansımla Ankara'dan ödül aldım. Ödülle sınanıyorsunuz. 2015'te 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' diye bir oyun yapmıştım. Ödül alacak bir kadın oyuncunun teşekkür konuşması provası yaparkenki halini sahneye taşımıştım.Tanzimat'tan beri yaşayan 100 küsur yaşında bir kadının tüm tiyatro tarihini kendi kafasından hayali olarak anlattığı müzikli bir işim var. Yaşlılık gözlemcisiyim, yaşlıları gözlemlemeyi, anane babaanne taklitleri yapmayı çok severdim. Giderek babaanneme benzemeye başlıyorum sanırım. İçimde bir yaşlı kadın dolanıyor.