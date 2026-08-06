830 bin lira kazandı

Yarışma programı 'Var Mısın Yok Musun
'un 28'inci bölümü Esra Erol
'un sunumuyla dün akşam atv
'de izleyici ile buluştu. Heyecanın bir an bile dinmediği yarışma, Fifty5Blue tarafından hazırlanan reyting verilerine göre gün içerisinde yayınlanan 100 program arasında Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 3,40 izlenme oranı ve yüzde 15,49 izlenme payı elde ederek akşamın en çok izlenen programı oldu. Programın 28. bölüm yarışmacısı Adanalı Buse Arık oldu. 24 yaşındaki Buse, kazanacağı parayla yıllardır hayalini kurduğu arabayı almayı ve oyunculuk hayaline bir adım daha yaklaşmayı hedefledi. 11 numaralı kutuyla yarışan Buse, ilk turda peş peşe bulduğu mavi kutularla oyuna iyi bir başlangıç yaptı. Bankanın 830.000 TL'lik teklifiyle karşı karşıya kalan Buse, teklifi uzun süre değerlendirdi. "Ben her zaman sıfır gitmektense bana yetecek parayla gitmeyi tercih ederim" diyen Buse, sonunda "Varım" diyerek teklifi kabul etti.