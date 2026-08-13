870 bin lira kazandı

'Var Mısın Yok Musun
'un 29'uncu bölümü, Esra Erol
'un sunumuyla önceki akşam atv
'de izleyici ile buluştu. Yarışmacı Eda Paralı, büyük ödülü kazanarak annesiyle dünyayı gezme hayalini gerçekleştirmeyi hedefledi. 2 numaralı kutuyla yarışan Eda, ilk kutuda 1 milyon TL'yi kaybetmesine rağmen moralini bozmadı. Yarışma boyunca açılan kutulara rağmen moralini yüksek tutan Eda, gelen 870 bin TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmaya veda etti. Sonrasında "Ya devam etseydi?" sorusunun cevabı arandı. Bankanın bir sonraki teklifinin 1 milyon 870 bin TL olacağı ortaya çıktı.