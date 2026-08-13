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Giriş Tarihi: 13.08.2026

870 bin lira kazandı

870 bin lira kazandı
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'Var Mısın Yok Musun'un 29'uncu bölümü, Esra Erol'un sunumuyla önceki akşam atv'de izleyici ile buluştu. Yarışmacı Eda Paralı, büyük ödülü kazanarak annesiyle dünyayı gezme hayalini gerçekleştirmeyi hedefledi. 2 numaralı kutuyla yarışan Eda, ilk kutuda 1 milyon TL'yi kaybetmesine rağmen moralini bozmadı. Yarışma boyunca açılan kutulara rağmen moralini yüksek tutan Eda, gelen 870 bin TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmaya veda etti. Sonrasında "Ya devam etseydi?" sorusunun cevabı arandı. Bankanın bir sonraki teklifinin 1 milyon 870 bin TL olacağı ortaya çıktı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ESRA EROL #ATV #VAR MISIN YOK MUSUN

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870 bin lira kazandı
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