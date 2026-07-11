88 yaşında müzik kariyeri

"Müzik benim ilk tutkum, ilk hayalimdi" diyen Oscar ödüllü usta oyuncu Anthony Hopkins, 88 yaşında yeni bir kariyere adım atıyor. "Hayatım boyunca beste yaptım" diyen Hopkins, son 60 yılda bestelediği orkestral eserlerden oluşan bir seçkiyi yayımlamak üzere kayıt anlaşması imzaladı. Hopkins, yaptığı açıklamada müziğin hayatındaki özel yerini şu sözlerle anlattı: "Müzik benim ilk tutkum, ilk hayalimdi. Hayatım boyunca beste yaptım. Bu eserlerin bazıları onlarca yıldır benimle yaşıyor ve kendimi hâlâ dönüp onlara yeniden bakarken buluyorum."