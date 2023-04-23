‘90’lar bir daha gelmez’

Aşkın Nur Yengi, Girne konseri öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yengi, "Herkesin bayramını kutluyorum. İnşallah ağzımızın tadı hiç bozulmasın ve neşe içinde nice bayramlarımız olsun" dedi. Bayramlarda aile yemeklerini ihmal etmediğini belirten Yengi, "Hayat böyle hızlı akarken herkes ailesinin, ana babasının kıymetini bilsin. bu dediklerim aklınıza gelecektir" dedi. Yengi 90'ların müzik sektörüyle bugünü de kıyasladı: "90'lardaki tadı bir daha yakalamak mümkün değil. O, gerçekten kendine has bir dönemdi. Sahicilik daha fazlaydı."