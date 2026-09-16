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Giriş Tarihi: 16.09.2026

90’ların Adana’sında büyük bir aşk!

90’ların Adana’sında büyük bir aşk!
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atv'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer', yarın ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

CESUR VE MÜCADELECİ 'LEYLA'
Beyza Gümülcine, dizide güçlü, mücadeleci ve duygularının arkasında duran 'Leyla' karakterine hayat verecek. Almanya'da kendi ayakları üzerinde duran yarı Türk - yarı Alman Leyla, hayatın karşısına çıkardığı zorluklara rağmen mücadele etmekten vazgeçmeyen, sevdiklerine bağlı ve fedakar bir kadın olarak dikkat çekecek. Leyla'nın Kenan Kozan'la yollarının kesişmesi, ikisinin de hayatında unutulmaz izler bırakacak büyük bir aşkın başlangıcı olacak. Almanya'da başlayan ve 90'ların Adana'sına uzanan bu büyük aşk; Leyla'nın cesur ve mücadeleci, Kenan'ın ise güçlü ve sahiplenen karakteriyle dönemin ruhunu ve Adana'nın sıcak atmosferini bir araya getirecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ATV #ADANA

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90’ların Adana’sında büyük bir aşk!
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