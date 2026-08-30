’A.B.İ.’ ikinci sezonunda yine nefes kesecek

İkinci sezonuyla 8 Eylül Salı akşamı atv
ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan, OGM Pictures imzalı 'A.B.İ.' dizisinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu
ve Bergüzar Korel
'in paylaştığı; yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu ve senaryosu Ertan Kurtulan ile Eylem Akın tarafından kaleme alınan dizi, yeni sezonuyla izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Yayınlanan ilk tanıtımda, 'Doğan' ile geçmişten gelen büyük aşkı 'Leyla'nın (Bergüzar Korel) uyumu şimdiden büyük bir merak uyandırıyor. Tanıtımdaki sahneleriyle göz dolduran ikili arasında geçen diyaloglar, geçmişte kalan yaraların ve derin bir aşk hesaplaşmasının sinyallerini verirken; aralarındaki gizemli bağ yeni sezona dair beklentiyi artırıyor.
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Mete Efendioğlu - Editör