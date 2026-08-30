Haberler Günaydın Haberleri 'A.B.İ.' ikinci sezonunda yine nefes kesecek
Giriş Tarihi: 30.08.2026

'A.B.İ.' ikinci sezonunda yine nefes kesecek

’A.B.İ.’ ikinci sezonunda yine nefes kesecek
  • ABONE OL
İkinci sezonuyla 8 Eylül Salı akşamı atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan, OGM Pictures imzalı 'A.B.İ.' dizisinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in paylaştığı; yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu ve senaryosu Ertan Kurtulan ile Eylem Akın tarafından kaleme alınan dizi, yeni sezonuyla izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Yayınlanan ilk tanıtımda, 'Doğan' ile geçmişten gelen büyük aşkı 'Leyla'nın (Bergüzar Korel) uyumu şimdiden büyük bir merak uyandırıyor. Tanıtımdaki sahneleriyle göz dolduran ikili arasında geçen diyaloglar, geçmişte kalan yaraların ve derin bir aşk hesaplaşmasının sinyallerini verirken; aralarındaki gizemli bağ yeni sezona dair beklentiyi artırıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BERGÜZAR KOREL #KENAN İMİRZALIOĞLU #ATV #A B İ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
'A.B.İ.' ikinci sezonunda yine nefes kesecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA