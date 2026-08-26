A.B.İ. setinde büyük buluşma

İkinci sezonuyla çok yakında atv
ekranlarında yeniden seyirciyle buluşacak olan 'A.B.İ.' dizisi, kadrosuna katılan güçlü isimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, senaryosunu Ertan Kurtulan ve Eylem Akın'ın kaleme aldığı dizi, ikinci sezon çekimleri için sete çıktı. Kendi ölümünün gölgesinden sıyrılıp karanlık bir geçmişle yüzleşmek zorunda kalan Doğan, bir yanda parçalanan ailesini toplamaya çalışırken diğer yanda gücü ve hırsıyla sınır tanımayan Saruhan'a karşı mücadeleye girişecek. Kader, Doğan ve Leyla'yı beklemedikleri anda yeniden karşı karşıya getirecek. İkilinin geçmişten gelen aşkı, bu tehlikeli dünyada büyük bir sınav verecek.
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Mete Efendioğlu - Editör