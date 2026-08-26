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Giriş Tarihi: 26.08.2026

A.B.İ. setinde büyük buluşma

A.B.İ. setinde büyük buluşma
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İkinci sezonuyla çok yakında atv ekranlarında yeniden seyirciyle buluşacak olan 'A.B.İ.' dizisi, kadrosuna katılan güçlü isimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, senaryosunu Ertan Kurtulan ve Eylem Akın'ın kaleme aldığı dizi, ikinci sezon çekimleri için sete çıktı. Kendi ölümünün gölgesinden sıyrılıp karanlık bir geçmişle yüzleşmek zorunda kalan Doğan, bir yanda parçalanan ailesini toplamaya çalışırken diğer yanda gücü ve hırsıyla sınır tanımayan Saruhan'a karşı mücadeleye girişecek. Kader, Doğan ve Leyla'yı beklemedikleri anda yeniden karşı karşıya getirecek. İkilinin geçmişten gelen aşkı, bu tehlikeli dünyada büyük bir sınav verecek.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ATV #A B İ

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A.B.İ. setinde büyük buluşma
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