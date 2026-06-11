‘A.B.İ’, sezonu yine en tepede tamamladı

Ekranların sevilen dizisi A.B.İ., on sekizinci bölümüyle de nefesleri keserken reytingin zirvesinde yer aldı. Dizi, on sekizinci bölümüyle 'tüm kişiler'de yüzde 5,18 izlenme oranı ve yüzde 18,17 izlenme payı elde ederek yine birinci sırada yer aldı. Final bölümünde; Çağla'nın ölümü herkesin hayatında onarılamaz bir kırılma yarattı. Mahinur, kardeşinin ölüm haberiyle yıkılırken Didem ve Genco gerçeği kabullenmekte zorlandı.

Doğan ise Çağla'yı kurtaramamış olmanın vicdan azabı ve öfkesiyle Şimşek'in peşine düştü.Çağla'yı öldüren kişi, Şimşek'in yıllardır gizlediği oğlu Cemo'ydu. Altın ve Sefa güvenli bir yere taşındı, ancak aile içindeki ihanet şüphesi daha da büyüdü.

Bu sırada Doğan, Şimşek'in en güvendiği isimleri av köşkünde kıstırarak onları ölüm korkusuyla yüzleştirdi ve sonunda Şimşek'in saklandığı yeri öğrendi. Ancak Doğan farkında olmadan yalnızca Şimşek'le değil, onun kadar tehlikeli ve gözü kara olan Cemo'yla da karşı karşıya kaldı. Doğan, Çağla'nın geride bıraktığı doktor ses kaydı sayesinde Mahinur'un yıllar önce ikiz bebek dünyaya getirdiğini ve bu bebeklerden birinin Cemo olduğunu öğrendi.