A.B.İ. yeni sezonun ilk bölümüyle nefes kesti

ATV ekranlarında ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşan 'A.B.İ.', dün akşam 19. bölümüyle ekrana geldi.

YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

2. sezonun ilk bölümünde Doğan'ın öldüğü düşünülürken, Galip tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. Sekiz ay boyunca gizlice tedavi edilen Doğan, ailesini dağıtan ve hayatını altüst eden kişinin Saruhan olduğunu öğrendi. Özgürlüğüne kavuştuğunda karşısında yıkılmış bir aile bulan Doğan, Saruhan'dan intikam almaya ve onun kurduğu düzeni içeriden yıkmaya karar verdi.

Bu sırada Doğan'ın yolu, yıllar önce büyük bir aşkla bağlandığı Leyla'yla yeniden kesişti. Doğan, Leyla'nın Saruhan'ın yanında kendi isteğiyle bulunduğunu düşünürken Leyla'nın büyük sırrı da ortaya çıktı. Leyla'nın aslında gizli görevdeki bir polis olduğu ve Saruhan'ın dahil olduğu suç yapılanmasını ortaya çıkarmak için onun yanında bulunduğu anlaşıldı. Göreviyle Doğan'a duyduğu hisler arasında kalan Leyla, onu hem Rüya'dan hem de Saruhan'dan uzak tutmaya çalıştı. Ancak Doğan geri adım atmadı; Rüya'yla temasını sürdürerek Saruhan'a karşı başlattığı savaşın artık geri dönüşü olmadığını Leyla'ya açıkça söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör