‘Ablam katilse sevgilisi için yapmıştır’

'BİR METİN HAZIRLAYIN' DEDİM

Bu zamana kadar susmak istiyordum ancak bundan sonra merak edilen ne varsa yanıtlayacağım. Ben hastaneye giderken aklımda hiçbir şüphe yoktu. Özellikle ablamın bayılmasını falan gördüğümde olayın bir kaza olduğunu düşünüyordum. Sonra bana intihar olduğu söylendi. Bir açıklama yapılması gerektiği ifade edilince, 'Bir metin hazırlayın, verin; ben anlatayım' dedim.



Tuğyan'ın sevgilisi Kervan

ABLAMIN KARAKTERİ GÜÇSÜZ

Ablam ile annem arasında zaman zaman her ailede olan tartışmalardan olurdu. Ablam duygusal ve kırılgan bir yapıya sahiptir. İlişkileri anlamında ise daha güçsüz karakterdedir, karşısındaki ne istiyorsa her şeyi yapar. Hayatındaki insanlar için kolaylıkla kavga edebilecek biridir. Kimseye iftira atmak ya da vebal almak istemem; ancak böyle bir şeyi yapabilecek bir karakteri de vardır.

CANINA KIYMAYA KALKTI

ANNEM, ablamın birlikte olduğu kişi olan Kervan'dan hoşlanmazdı. Bir keresinde ablam, Kervan'ı görmek için aşağı indiğinde annem ona engel olmak istedi ve aralarında ciddi bir tartışma yaşandı. Son zamanlarda annemin, Tuğyan ve onun sevgilisi Kervan ile arası iyi değildi. Bir gün ablam canına kıymak istedi. Mutfak camında... O gün Tuğyan, Kervan ve annemin arasını ben düzelttim. Ablam katilse bunu Kervan için yapmıştır!