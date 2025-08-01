Açık havada 90’lar şarkıları

EDA-Metin Özülkü, Jale, Sibel Alaş, Erdal Çelik'ten oluşan Şimdi 90'lar, geçtiğimiz akşam Göztepe açık hava sahnesinde konser verdi. Sanatçılar, biletleri günler öncesinden tükenen konserlerinde 90'ların en güzel şarkılarını izleyenlerle hep bir ağızdan söylediler. "Eda ve benim gençliğimiz Göztepe'de geçti. Heyecanlıyız, bizim için çok özel bir yerde şarkı söylüyoruz" diyen Metin Özülkü'ye, Eda Özülkü "Metin'le ortak yaptığımız 600'e yakın şarkımız var. Tamamını Göztepe'de yaptık" sözleriyle cevap verdi.