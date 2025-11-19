’Adam’ grubunun vokalisti 2 aydır tedavi görüyordu! Mykhailo Klymenko komaya girdi! Tüberküloz menenjit teşhisi almıştı...

Ukraynalı müzik grubu Adam'ın vokalisti ve "Dance with me slowly" ile "Au Au" şarkılarıyla uluslararası başarı elde eden Mykhailo Klymenko, tedavi gördüğü hastanede komaya girdi. Genç sanatçının durumunu, eşi Oleksandra Klymenko Instagram hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Klymenko'nun hastane odasınd a çekilmiş son fotoğrafını paylaşan Oleksandra, hayranlardan dua etmelerini isteyerek zor günlerden geçtiklerini belirtti.

Yaklaşık iki aydır tüberküloz menenjit teşhisiyle hastanede tedavi altında olan başarılı müzisyenin, tüm müdahalelere rağmen tedaviye yanıt vermediği öğrenildi.

Beyin zarlarını etkileyen bu nadir ve son derece tehlikeli hastalık nedeniyle durumu daha da ağırlaşan Klymenko'nun sağlık sürecinin, devlet yetkilileri tarafından da yakından takip edildiği aktarıldı. Klymenko'nun ailesi, sevenlerine umutlarını yitirmemeleri çağrısında bulunurken, müzik dünyası ünlü sanatçıdan gelecek iyi haberi bekliyor.