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Giriş Tarihi: 26.08.2026

Adaylar ve özel ödüller açıklandı

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TÜRK tiyatro ve sinema dünyasının emekçilerini onurlandıran Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nin 27. yılı için adaylar ve özel ödüller açıklandı. 21 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek törende 'Onur Ödülü'; tiyatro alanında Yıldız Kültür'e; sinema alanında ise Suzan Avcı ve Salih Güney'e verilecek. 'Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü' ise Suna Keskin'e takdim edilecek.

'Sarı Zarflar' ile Tansu Biçer ve Özgü Namal Seçici Kurul Özel Ödülü'ne, 'O da Bir Şey mi?' ile Merve Asya Özgür 'Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü'ne değer görülürken; Özel Ödülü 'Monologlar Müzesi'ne verilecek. Tiyatro Seçici Kurul Tek Kişilik Performans Ödülü ise 'Aşağıdaki Pencere' ile Gül Doğa Sevgi'nin ve 'Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri' ile Onur Ünsal'ın olacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Adaylar ve özel ödüller açıklandı
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