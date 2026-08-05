Haberler Günaydın Haberleri Ağustos ayı boyunca eğlencenin adresi Tivibu
Giriş Tarihi: 5.08.2026

Ağustos ayı boyunca eğlencenin adresi Tivibu

Ağustos ayı boyunca eğlencenin adresi Tivibu
  • ABONE OL
Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, ağustos ayında yaz akşamlarına eşlik edecek en yeni yapımları ve sevilen klasikleri izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. 'Gladyatör II', 'John Wick 4', gerilim türünün dikkat çeken devam halkası 'Saklambaç 2' ve Pixar'ın merakla beklenen yeni animasyon filmi 'Hoplayanlar' gibi öne çıkan yapımlar, tatilin son günlerinde sinema keyfini katlıyor. Romantik dram türündeki 'Büyük, Güzel ve Cesur Bir Yolculuk', Oscar adayı Margot Robbie ve Altın Küre ödüllü Colin Farrell'ı aynı hikâyede buluşturuyor. 'Damalı Ninja 3', 'Uzaylı Dostum Flik', 'Cesur Kirpi', 'Köpekler Kurtlara Karşı' ve 'Asil Prenses' ve daha birçok animasyon filmi ağustosta izleyicilerle buluşuyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

#TÜRK TELEKOM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ağustos ayı boyunca eğlencenin adresi Tivibu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA