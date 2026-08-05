Ağustos ayı boyunca eğlencenin adresi Tivibu

Türk Telekom
'un televizyon platformu Tivibu, ağustos ayında yaz akşamlarına eşlik edecek en yeni yapımları ve sevilen klasikleri izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. 'Gladyatör II', 'John Wick 4', gerilim türünün dikkat çeken devam halkası 'Saklambaç 2' ve Pixar'ın merakla beklenen yeni animasyon filmi 'Hoplayanlar' gibi öne çıkan yapımlar, tatilin son günlerinde sinema keyfini katlıyor. Romantik dram türündeki 'Büyük, Güzel ve Cesur Bir Yolculuk', Oscar adayı Margot Robbie ve Altın Küre ödüllü Colin Farrell'ı aynı hikâyede buluşturuyor. 'Damalı Ninja 3', 'Uzaylı Dostum Flik', 'Cesur Kirpi', 'Köpekler Kurtlara Karşı' ve 'Asil Prenses' ve daha birçok animasyon filmi ağustosta izleyicilerle buluşuyor.