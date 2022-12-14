Ahmet Kaya ölümünün 22’nci yılında anıldı

Sanatçı Ahmet Kaya, vefatının 22. yılında önceki akşam İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından verilen bir konserle AKM'de anıldı. Ahmet Kaya'nın saz ekibinde 10 yıla yakın görev alan Ümit Yılmaz'ın da yer aldığı orkestra; solistler Sevingül Bahadır, Cihan Okan, Jülide Karan ve Enver Merallı'ya eşlik etti. 'Özgün Müzikte Bir Portre, Ahmet Kaya' başlıklı konserde, aralarında 'Söyle', 'Şafak Türküsü', 'Nerden Bileceksiniz', 'Arka Mahalle', 'Ağladıkça' ve 'Kendine İyi Bak' şarkılarının da olduğu bir repertuvar seslendirildi.Ahmet Kaya'nın orkestrasından bağlama sanatçısı Ümit Yılmaz, özel gecede duygularını şöyle ifade etti:"Ahmet Kaya ile 8-10 yıl kadar beraber çaldık, 90'larda tanışmıştık, abi-kardeş gibi olduk. Bir gün Avrupa'daydık, Almanya'dan İsviçre'ye giderken, çok yağmurlu ve rüzgarlı bir havada yolculuk yapıyorduk. 6 kişilik bir orkestra, bir de Ahmet Abi minibüsteydik. O zamanlar cep telefonu da yaygın değil, bir tek Ahmet Abi'de var. Ahmet Abi'ye telefon geldi, eşi Gülten Abla aradı, meğer İstanbul'daki evlerine hırsız girmiş. Derken, kederlendi tabii, 'Neyse, olur gözüm, boşver' dedi. Sonra daldı, yolculuk sırasında hava da kötü derken bir melodi mırıldanmaya başladı, bana yanımda nota kağıdı olup olmadığını sordu. Nota kağıdını çıkardık, 'Söyle' şarkısını o minibüste yazdı."