Ahmet, Ömer’i nüfusuna almaktan vazgeçti!

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, "Kardeşlerim" izleyiciyi ekran başında tutmaya devam ediyor. Sevilen dizi son yayınlanan bölümüyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Sarp'ın sinsi planı işe yaradı. Hastanede tedavi altına alınan Sarp, suçu Ömer'e attı. Ahmet'in ona inanmayı seçmesi ile tüm dengeler değişti. Ömer yine kötü ve suçlu pozisyonuna düştü. Ahmet onu nüfusuna almaktan vazgeçti. Ömer de aldığı motoru geri iade etti. Asiye ve Doruk ise suçsuz olduklarını kanıtlayana kadar gözaltında tutuldu. Akif ve Nebahat, Doruk'u çıkarttı ama Doruk, Asiye'ye yardım etmezlerse çıkmayacağını söyledi. Akif, Ayla'dan ses kaydını silmesi için bir plan yaptı ve evine gitti. Doruk ve Yasmin anneleriyle birlikte yemeğe çıktı, Asiye bu duruma bozuldu ve Doruk'a trip attı. Orhan, Şengül'ün evinde kendine oda tuttu. Bunu öğrenen Gönül, fenalık geçirdi. Asiye'ye kumpas kuran Yasmin, onunla Ömer'in arasını açmayı başardı.