Giriş Tarihi: 22.02.2026

‘Aile her şeydir’

Ünlüler dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında olan Mesut Özil ve Amine Gülşe geçtiğimiz günlerde 3. bebek haberini takipçileriyle paylaşmıştı. Sevindiren haberin ardından tebrik mesajları alan çift, mutluluklarını paylaştı. Amine Gülşe, geçtiğimiz gün kızları Eda ve Ela ile birlikte bir etkinliğe katıldı. Gün boyu kızları ile vakit geçiren karnı burnunda anne, çocukları ve aileye olan bağını anlattı. Gülşe, "Aile her şeydir. İnsanın ailesi ile olması dünyanın en büyük zenginliğidir" dedi.

