Aile komedisi 9 Ocak’ta vizyonda

'KardeşTakımı' serisi, üçüncü ve son filmi 'Kardeş Takımı 3' ile izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.Ekranların sevilen çifti Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram, hem kamera önündeki performansları hem de set arkasında çocuk oyuncularla kurdukları bağla filmin enerjisini yükseltiyor.Serinin ilk filminden bu yana çocukların gönlünde taht kuran 'Kardeş Takımı'ında; Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel de rol alıyor. Yapım, 9 Ocak'ta vizyona girecek.