Haberler Günaydın Haberleri Aile komedisi 9 Ocak’ta vizyonda
Giriş Tarihi: 29.12.2025

Aile komedisi 9 Ocak’ta vizyonda

Aile komedisi 9 Ocak’ta vizyonda
  • ABONE OL
'Kardeş Takımı' serisi, üçüncü ve son filmi 'Kardeş Takımı 3' ile izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Ekranların sevilen çifti Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram, hem kamera önündeki performansları hem de set arkasında çocuk oyuncularla kurdukları bağla filmin enerjisini yükseltiyor.
Serinin ilk filminden bu yana çocukların gönlünde taht kuran 'Kardeş Takımı'ında; Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel de rol alıyor. Yapım, 9 Ocak'ta vizyona girecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
Aile komedisi 9 Ocak’ta vizyonda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz